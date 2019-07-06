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ВИДЕО - Фанат-разява выстрелил себе в лицо пробкой от шампанского и едва не лишился глаза

Фанат-разява выстрелил себе в лицо пробкой от шампанского и едва не лишился глаза
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Травмы случаются не только в пределах корта.
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Теннис


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