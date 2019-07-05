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ВИДЕО - Азаренко отлично стартовала против Халеп, повела с брейком 3:1, а потом произошел коллапс

Азаренко отлично стартовала против Халеп, повела с брейком 3:1, а потом произошел коллапс
 22 просмотров | 03:23
Eurosport

20 мин. назад

Симона в итоге оказалось сильнее Вики – 6:3, 6:1.
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