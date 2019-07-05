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ВИДЕО - Добраться до Уимблдона непросто даже теннисистам – можно остаться без визы или билетов на самолет

Добраться до Уимблдона непросто даже теннисистам – можно остаться без визы или билетов на самолет
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

О таких проблемах говорила Светлана Кузнецова – но не с Уимблдоном, а с US Open.
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