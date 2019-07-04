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ВИДЕО - Роджер Федерер лазером выжег траву на корте – Уимблдон

Федерер лазером выжег траву на корте – лучше надень солнцезащитные очки перед просмотром
 186 просмотров | 00:49
Eurosport

35 мин. назад

Роджер – само совершенство.
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