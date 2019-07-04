Федерер лазером выжег траву на корте – лучше надень солнцезащитные очки перед просмотром

ВИДЕО - Роджер Федерер лазером выжег траву на корте – Уимблдон
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Федерер лазером выжег траву на корте – лучше надень солнцезащитные очки перед просмотром186 просмотров • 1 час назад
22 теннисиста и 200 зрителей на финале. Факты о первом Уимблдоне127 просмотров • 2 ч. назад
Подброс мяча вперед и смена хвата ракетки. Секреты резаной подачи от Квитовой152 просмотров • 4 ч. назад
Первая победа в 2003-м, 8 титулов в карьере. Главное о Федерере на его любимом Уимблдоне770 просмотров • 4 ч. назад
Помощь островитянам, фото с подружкой и лук для Хеллоуина. Какой инстаграм у Барти184 просмотров • 5 ч. назад
Томлянович выиграла у Азаренко 2 первых гейма, но загремела 2:6, 0:61 655 просмотров • 20 ч. назад
Джоковича попросили приготовить отбивную, и он не пожалел Кудлу3 333 просмотров • 20 ч. назад
«Всего 70 млн фунтов – и все кресла на трибунах были заменены». Что надо знать о Корте №1854 просмотров • 21 ч. назад
Хачанов растворился в первом сете матча с Лопесом, но затем дал испанцу прикурить1 876 просмотров • 22 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
22 теннисиста и 200 зрителей на финале. Факты о первом Уимблдоне
Подброс мяча вперед и смена хвата ракетки. Секреты резаной подачи от Квитовой
Первая победа в 2003-м, 8 титулов в карьере. Главное о Федерере на его любимом Уимблдоне
Помощь островитянам, фото с подружкой и лук для Хеллоуина. Какой инстаграм у Барти
Томлянович выиграла у Азаренко 2 первых гейма, но загремела 2:6, 0:6
Джоковича попросили приготовить отбивную, и он не пожалел Кудлу