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ВИДЕО - Подброс мяча вперед и смена хвата ракетки. Секреты резаной подачи от Квитовой

Подброс мяча вперед и смена хвата ракетки. Секреты резаной подачи от Квитовой
 18 просмотров | 01:11
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 20 мин. назад

Петра знает толк в коварных подачах.
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Теннис


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