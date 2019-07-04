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ВИДЕО - Первая победа в 2003-м, 8 титулов в карьере. Главное о Федерере на его любимом Уимблдоне

Первая победа в 2003-м, 8 титулов в карьере. Главное о Федерере на его любимом Уимблдоне
 208 просмотров | 01:11
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 47 мин. назад

Король травы.
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Теннис


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