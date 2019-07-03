Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - «Победитель первого турнира 1877 года получил 12 гиней». Факты о призовых Уимблдона

«Победитель первого турнира 1877 года получил 12 гиней». Факты о призовых Уимблдона
 382 просмотров | 01:50
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Федереру и Серене повезло, что сейчас побеждать намного экономически выгоднее.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео