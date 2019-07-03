Теннис > Уимблдон

Видео, которое будто ножом по сердцу: Гаспарян травмировалась и снялась с матча в слезах

Видео, которое будто ножом по сердцу: Гаспарян травмировалась и снялась с матча в слезах
 112 просмотров | 05:07
Eurosport

1 час назадОбновлено 18 мин. назад

Марго, как жаль!
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео