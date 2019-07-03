Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - «3 июля 2004-го теннисный мир пал к ногам Марии». 15 лет великой победе на Уимблдоне

«3 июля 2004-го теннисный мир пал к ногам Марии». 15 лет великой победе на Уимблдоне
 893 просмотров | 01:08
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

В 17 лет Шарапова взяла дебютный мэйджор.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео