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ВИДЕО - «Если Сампрас доходил до финала, то неизменно побеждал». Как Пит покорял Лондон

«Если Сампрас доходил до финала, то неизменно побеждал». Как Пит покорял Лондон
 279 просмотров | 01:11
Eurosport

1 час назад

14 выигранных «Шлемов» и 7 титулов на Уимблдоне – на момент ухода Сампраса это были рекордные показатели.
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