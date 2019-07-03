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ВИДЕО - Шарапова яростно билась два сета, но травма испортила решающую партию

Шарапова яростно билась два сета, но травма испортила решающую партию
 296 просмотров | 03:32
Eurosport

1 час назад

Полноценный камбэк Марии снова откладывается.
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Теннис


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