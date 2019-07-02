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ВИДЕО - Надаль забуксовал на старте матча против Сагиты, но после сделал японцу неприятно

Надаль забуксовал на старте матча против Сагиты, но после сделал японцу неприятно
 152 просмотров | 03:09
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Испанец уверенно вышел во второй круг Уимблдона.
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Теннис


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