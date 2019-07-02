ВИДЕО - Харрис выкрал у Федерера сет, но рано расслабился – Маэстро устроил южноафриканцу ад
Показать большеПоказать меньше
Теннис
«Очень важно верить в себя». Вондроушова раскрыла секрет идеального дропшота75 просмотров • 1 час назад
Харрис выкрал у Федерера сет, но рано расслабился – Маэстро устроил южноафриканцу ад1 331 просмотров • 2 ч. назад
Кирьос проиграл одну из партий 0:6, но вышел во второй круг. Дальше Надаль?1 019 просмотров • 4 ч. назад
«Я бы сказал, это Рафа. Тело как будто его». Хачанов сыграл в «Кто это?»519 просмотров • 4 ч. назад
20 побед на Уимблдоне во всех разрядах и возрастной рекорд. Супермощные факты о Навратиловой1 110 просмотров • 6 ч. назад
«Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке812 просмотров • 9 ч. назад
В 1875-м член Всеанглийского крокет-клуба познакомил друзей с лаун-теннисом. Как родился Уимблдон493 просмотров • 10 ч. назад
Медведев обвел Лоренци у сетки, усадил его на шпагат, а потом на классе довел матч до победы1 734 просмотров • 13 ч. назад
Винус проиграла самой молодой участнице Уимблдона2 476 просмотров • 22 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
«Очень важно верить в себя». Вондроушова раскрыла секрет идеального дропшота
Кирьос проиграл одну из партий 0:6, но вышел во второй круг. Дальше Надаль?
«Я бы сказал, это Рафа. Тело как будто его». Хачанов сыграл в «Кто это?»
20 побед на Уимблдоне во всех разрядах и возрастной рекорд. Супермощные факты о Навратиловой
«Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке
В 1875-м член Всеанглийского крокет-клуба познакомил друзей с лаун-теннисом. Как родился Уимблдон