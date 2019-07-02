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ВИДЕО - Кирьос проиграл одну из партий 0:6, но вышел во второй круг. Дальше Надаль?

Кирьос проиграл одну из партий 0:6, но вышел во второй круг. Дальше Надаль?
 199 просмотров | 03:23
Eurosport

28 мин. назад

Схватка австралийца и испанца станет украшением турнира.
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Теннис


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