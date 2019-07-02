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ВИДЕО - «Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке

«Я тебе заплачу». Пэр попытался заказать еду через судью на вышке
 70 просмотров | 01:29
Eurosport

1 час назадОбновлено 31 мин. назад

Наверное, француз подумал, что Uber Eats заключил партнерство не только с Лигой 1, но и с Уимблдоном.
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Теннис


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