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ВИДЕО - В 1875-м член Всеанглийского крокет-клуба познакомил друзей с лаун-теннисом. Как родился Уимблдон

В 1875-м член Всеанглийского крокет-клуба познакомил друзей с лаун-теннисом. Как родился Уимблдон
 102 просмотров | 01:32
Eurosport

1 час назад

От забавы аристократов к одному из главнейший спортивных турниров планеты.
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Теннис


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