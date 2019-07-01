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ВИДЕО - Саснович уперлась и доставила Халеп проблемы в обоих сетах

Саснович уперлась и доставила Халеп проблемы в обоих сетах
 101 просмотров | 04:06
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 26 мин. назад

Но во второй круг Уимблдона прошла румынская теннисистка.
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