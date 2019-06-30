ВИДЕО - Кирьос и Монфис провели совместную тренировку – столько трюков и понтов теннис еще не видел
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Теннис
Кирьос и Монфис провели совместную тренировку – столько трюков и понтов теннис еще не видел584 просмотров • 1 час назад
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Маннарино выпендрился и сыграл мяч ударом между ног в стиле Монфиса
Браун исполнил коварный удар из-за спины и сорвал аплодисменты
Пэр проклял турецкую жару и отрезал у футболки рукава прямо во время матча