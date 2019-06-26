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ВИДЕО - Рафаэль Надаль провел спарринг с Марином Чиличем: четыре раза упустил подачу и проиграл за час

Надаль провел спарринг с Чиличем: четыре раза упустил подачу и проиграл за час
 1 смотрят | 00:56
SNTV

19 мин. назад

Испанец подходит к Уимблдону не в лучшей форме.
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