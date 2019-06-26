Надаль провел спарринг с Чиличем: четыре раза упустил подачу и проиграл за час

ВИДЕО - Рафаэль Надаль провел спарринг с Марином Чиличем: четыре раза упустил подачу и проиграл за час
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Теннис
Надаль провел спарринг с Чиличем: четыре раза упустил подачу и проиграл за час1 смотрят • 1 час назад
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