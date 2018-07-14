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ВИДЕО - Кербер обыграла Серену в финале и бухнулась на газон Центрального корта. Это было красиво

Кербер обыграла Серену в финале и бухнулась на газон Центрального корта. Это было красиво
 615 просмотров | 03:01
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Серена вышла в первый после беременности финал ТБШ, но на большее ее пока не хватило.
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