Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - «За выход в 4-й круг можно получить значительно больше, чем за победу в миксте». Призовые Уимблдона

«За выход в 4-й круг можно получить значительно больше, чем за победу в миксте». Призовые Уимблдона
 943 просмотров | 01:57
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Все о том, что так приятно шелестит в кармане.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео

  • «Рафа поддержал родственника наполовину, предпочтя «Реал». Топ-5 теннисистов, помешанных на футболе

     100 просмотров | 02:25

  • Андерсон и Изнер крушили друг друга и унижали эйсами. Это был матч настоящих мужиков

     511 просмотров | 04:37

  • «Хотела бы, чтобы меня сыграла Эмма Уотсон». Касаткина ответила на вопросы подписчиков

     279 просмотров | 01:07

  • «Каро была даже его кедди – ассистентом, подающим клюшки». Возлюбленные Возняцки

    3 946 просмотров | 01:53

  • «Две бутылочки пива или шампанское можно пронести без проблем». Все о еде и напитках на Уимблдоне

    1 430 просмотров | 02:16

  • Мощный финиш седьмого этапа, в котором сражались 30 гонщиков, а победил Грёневеген

     909 просмотров | 02:20

  • Ставки за 300. Англичане и бельгийцы пробьют верх, «дьяволы» возьмут бронзу

    1 576 просмотров | 01:33

  • «На радостях он наливал каждому болельщику за свой счет». Топ-5 неожиданных победителей Уимблдона

    3 302 просмотров | 02:21

  • «Тренером будет мама Энди Маррея». Фанаты собрали футбольный сквад из теннисистов

    1 004 просмотров | 02:03

  • «Они стояли на награждении, и у обоих были судороги». Теннисисты вспоминают лучшие матчи в истории

    2 279 просмотров | 01:43

  • Серена не подала на матч, но Гёргес пару раз жахнула в сетку и отменила немецкий финал

    3 645 просмотров | 03:01

  • Мартин выстоял на финише и взял шестой этап

    1 371 просмотров | 02:29

  • «Хотел бы в футбол, но у меня нифига не получалось». Герои Уимблдона – о жизни без тенниса

    1 525 просмотров | 01:57

  • Остапенко наделала кучу невынужденных ошибок и не помешала второму лондонскому финалу Кербер

    1 908 просмотров | 03:03

  • Дисквалификация за кружевное белье, глубокое декольте и другие нарушения традиций Уимблдона

    20 496 просмотров | 02:19

  • «Матч был просто нереальный по накалу. Вспоминаю – очень круто». Теннисисты вспомнили камбэки

    2 385 просмотров | 01:59

  • «Нью-Йорк Сити» растерзал «Монреаль», а один из голов вышел божественным

    1 247 просмотров | 01:57

  • «Маррей спасла весь британский теннис от забытия». Топ-5 леди, поднявших игру на Туманном Альбионе

    1 553 просмотров | 02:17

  • «Чикаго» и «Филадельфия» накидали 7 голов в матче, где не забивали разве что в свои ворота

     641 просмотров | 02:06