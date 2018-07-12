ВИДЕО - Серена не подала на матч, но Гёргес пару раз жахнула в сетку и отменила немецкий финал
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Теннис
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