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ВИДЕО - Дель Потро – титановый мужик, но даже он без сил упал на корт после матча с воздушным Надалем

Дель Потро – титановый мужик, но даже он без сил упал на корт после матча с воздушным Надалем
2 880 просмотров | 03:26
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Рафа лишил аргентинца полуфинала Уимблдона.
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Теннис


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