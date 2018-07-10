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ВИДЕО - Александра Саснович продержалась один сет против Алены Остапенко – дальше пошла жесть

Саснович продержалась один сет против Остапенко – дальше пошла жесть
 403 просмотров | 02:54
Eurosport

1 час назад

Латвийская теннисистка второй год подряд сыграет в четвертьфинале.
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Теннис


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