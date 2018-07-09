Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - «Это весы – даже не просите меня на них вставать». Касаткина провела экскурсию по дому Касаткиной

«Это весы – даже не просите меня на них вставать». Касаткина провела экскурсию по дому Касаткиной
 149 просмотров | 02:37
Eurosport

1 час назадОбновлено 23 мин. назад

Гид, под которого невозможно заснуть.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео

  • «Вот ты и попала в его черный список». Топ теннисистов, которым сносит крышу футбол

     2 просмотров | 02:25

  • 9 тысяч рублей за футболку, 7 – за шляпку. Что купить в официальном магазине Уимблдона

    1 348 просмотров | 02:41

  • «Лео! Как я хотела, чтобы он выиграл этот турнир». Теннисисты – о ЧМ и сборной России

    3 653 просмотров | 02:35

  • Лютый завал за 2 километра до финиша второго этапа. Некоторые запомнят этот поворот надолго

    2 442 просмотров | 00:46

  • «После окончания карьеры Бекхэм почти не пропускает матчи турнира». Главное о селебрити на Уимблдоне

    3 069 просмотров | 03:01

  • «Вряд ли у Шараповой есть какая-то связь с Роналду». Дьяченко отгадывает факты о теннисистах

    2 883 просмотров | 01:40

  • Развязка второго этапа, по ходу которой Саган оказался слишком крут

    1 356 просмотров | 02:17

  • Гонщик был в одном мгновении от падения, но фантастическим образом удержал мотоцикл

    1 887 просмотров | 00:32

  • «Сто процентов я запомню этот матч». Хачанов – о первом крутом камбэке и матче с Джоковичем

    3 878 просмотров | 01:49

  • «Новые члены принимаются в клуб после смерти одного из действующих». Важное о Всеанглийском клубе

    2 248 просмотров | 01:50

  • Сила расстановки. Черчесов был не хуже Далича, ему просто не повезло

    9 287 просмотров | 02:08

  • «Жена настояла на том, чтобы Роджер пропускал часть турниров». Все о личной жизни Федерера

    5 024 просмотров | 02:01

  • Касаткина не отдала Барти ни сета. Смотреть за игрой Дарьи – удовольствие

    2 448 просмотров | 02:56

  • Если ты думаешь, что Надаль хорош только на грунте, это видео изменит твое мнение

    5 158 просмотров | 03:01

  • Остапенко скушала Дьяченко за 2 сета и экспрессивно отпраздновала победу прямо на корте

    2 653 просмотров | 03:09

  • «Откуда берутся силы? Из космоса, из пельменей, из вареников». Неповторимое интервью Касаткиной

    5 179 просмотров | 01:30

  • Фрум упал на первом же этапе «Тур де Франс». Ужасное начало веломногодневки для Криса

    5 046 просмотров | 00:52

  • Серена решила, что Младенович очень скучает по Тиму, и отправила француженку к возлюбленному

    2 740 просмотров | 03:45

  • «Думала, что все закончится плачевно». Родина – о тяжелой победе над Киз

    2 055 просмотров | 01:06