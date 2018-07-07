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ВИДЕО - «Жена настояла на том, чтобы Роджер пропускал часть турниров». Все о личной жизни Федерера

«Жена настояла на том, чтобы Роджер пропускал часть турниров». Все о личной жизни Федерера
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Eurosport

2 ч. назадОбновлено 50 мин. назад

Кто его жена и почему она играет ключевую роль в успехе швейцарца.
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Теннис


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