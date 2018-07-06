ВИДЕО - Стэн Вавринка мощно стрелял с бэкхенда, вот только слишком часто холостыми, и вылетел с Уимблдона
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Теннис
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