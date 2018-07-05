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ВИДЕО - «Чувак не спал до 2:30 и налепил 216 пельменей». Дарья Касаткина – о подготовке к Уимблдону

«Чувак не спал до 2:30 и налепил 216 пельменей». Касаткина – о подготовке к Уимблдону
 198 просмотров | 01:56
Eurosport

31 мин. назад

Русская теннисистка прошла Юлию Путинцеву, но не из-за пельменей.
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Теннис


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