ВИДЕО - «Мне было 10 лет, но я помню весь турнир». Хачанов – о матчах с Феррером и Багдатисом
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Теннис
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