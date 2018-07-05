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ВИДЕО - «Мне было 10 лет, но я помню весь турнир». Хачанов – о матчах с Феррером и Багдатисом

«Мне было 10 лет, но я помню весь турнир». Хачанов – о матчах с Феррером и Багдатисом
 147 просмотров | 01:50
Eurosport

1 час назадОбновлено 42 мин. назад

Карен на пути в третий круг Уимблдона.
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Теннис


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