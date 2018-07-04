Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - «Она должна чувствовать себя уверенно после «Ролан Гаррос». Шетт – о перспективах Касаткиной

«Она должна чувствовать себя уверенно после «Ролан Гаррос». Шетт – о перспективах Касаткиной
 65 просмотров | 00:49
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Миссис Шетт – о главной надежде России в женской сетке Уимблдона.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео

  • «Цибулкова была не очень счастлива, ведь Серена забрала ее место». Шетт – о женской сетке Уимблдона

     591 просмотров | 00:57

  • Лучшие моменты первого матча Шараповой на Уимблдоне-2018. И последнего

     95 просмотров | 03:25

  • «Его хорошие воспоминания означали мои плохие». Все о бывших бойфрендах Шараповой

    4 860 просмотров | 02:21

  • «Была цель: вернуться и обыграть Шарапову или Серену». Дьяченко – о главной сенсации 1-го круга

    2 432 просмотров | 01:28

  • Хорошая разминка Зверева, начавшего поход за первым «Шлемом»

     682 просмотров | 02:45

  • Халеп забыла, что грунтовый сезон завершен, и устроила разборки с кучей длинных розыгрышей

    1 662 просмотров | 04:03

  • Звонарева доставила кучу проблем Кербер, но дальше прошла немка

     847 просмотров | 02:40

  • «Матч был в моих руках, просто я его не взяла». Шарапова – о Уимблдоне и ЧМ-2018

    3 944 просмотров | 01:03

  • Когда Джокович в кепочке, он выдает убийственные укороченные. Но без кепочки он тоже топ

    2 589 просмотров | 03:23

  • В Надаля немного вселился Монфис, и хайлайты его матча в первом круге получились магическими

    4 221 просмотров | 03:24

  • Виландер: «У Хачанова порядок с подачей. Уверен, он доберется до 4-го раунда»

    1 228 просмотров | 00:44

  • Медведев: «Надеюсь, сборная расправится с Хорватией, как и я с Чоричем – 3:0»

    2 438 просмотров | 01:45

  • Лучшие финты и трюки недели в MLS. Там, конечно, есть Златан, а еще дерзкий вратарь

    4 787 просмотров | 01:16

  • Вавринка слил Димитрову первую партию, но вовремя вспомнил, что он крутой

    2 297 просмотров | 02:33

  • Серена с таким диким рыком пробивала Рус, что голландка быстро взяла билеты домой

    2 454 просмотров | 02:33

  • Федерер начал поход за девятым «Уимблдоном», практически не заметив на корте Лайовича

    2 524 просмотров | 02:29

  • Ставки за 300. Колумбия выкинет англичан с турнира, низ в матче команд- близнецов

    1 945 просмотров | 01:38

  • «Это будет самый захватывающий Уимблдон за последние 10-15 лет». Виландер предвосхитил турнир-2018

    2 421 просмотров | 00:56

  • «Мы визжали, орали – было здорово». Макарова – о старте на Уимблдоне и матче Россия – Испания

    1 398 просмотров | 02:06