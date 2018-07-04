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ВИДЕО - Когда Джокович в кепочке, он выдает убийственные укороченные. Но без кепочки он тоже топ

Когда Джокович в кепочке, он выдает убийственные укороченные. Но без кепочки он тоже топ
 512 просмотров | 03:23
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Новак выбил в первом раунде Уимблдона Тенниса Сандгрена из США за три сета – 6:3, 6:1, 6:2.
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Теннис


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