Виландер: «У Хачанова порядок с подачей. Уверен, он доберется до 4-го раунда»

ВИДЕО - Матс Виландер: «У Карена Хачанова порядок с подачей. Уверен, он доберется до 4-го раунда»
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Теннис
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