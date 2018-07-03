Теннис > Уимблдон

ВИДЕО - Матс Виландер: «У Карена Хачанова порядок с подачей. Уверен, он доберется до 4-го раунда»

Виландер: «У Хачанова порядок с подачей. Уверен, он доберется до 4-го раунда»
 272 просмотров | 00:44
Eurosport

1 час назад

Хороший прогноз для Карена на Уимблдон.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео

  • Медведев: «Надеюсь, сборная расправится с Хорватией, как и я с Чоричем – 3:0»

    1 009 просмотров | 01:45

  • Лучшие финты и трюки недели в MLS. Там, конечно, есть Златан, а еще дерзкий вратарь

    2 107 просмотров | 01:16

  • Вавринка слил Димитрову первую партию, но вовремя вспомнил, что он крутой

    1 495 просмотров | 02:33

  • Серена с таким диким рыком пробивала Рус, что голландка быстро взяла билеты домой

    1 550 просмотров | 02:33

  • Федерер начал поход за девятым «Уимблдоном», практически не заметив на корте Лайовича

    1 696 просмотров | 02:29

  • Ставки за 300. Колумбия выкинет англичан с турнира, низ в матче команд- близнецов

    1 737 просмотров | 01:38

  • «Это будет самый захватывающий Уимблдон за последние 10-15 лет». Виландер предвосхитил турнир-2018

    2 023 просмотров | 00:56

  • «Мы визжали, орали – было здорово». Макарова – о старте на Уимблдоне и матче Россия – Испания

    1 227 просмотров | 02:06

  • «Финал Федерера и Надаля многие называют величайшим в истории». Главные факты о Роджере на Уимблдоне

    4 830 просмотров | 01:52

  • Сила расстановки. Как Черчесов остановил Испанию

    8 256 просмотров | 02:33

  • Ставки за 300. Бразилия легко прикончит Мексику, Бельгия и Япония наколотят больше двух

    2 129 просмотров | 01:36

  • Руни пора уже выходить за «Ди Си Юнайтед» – без него дяди сливают всем подряд

    3 485 просмотров | 01:56

  • Защитник «Орландо» сделал идеальный ассист пяточкой на соперника, и разгром начался

     988 просмотров | 01:46

  • Бородатый серб со странной прической поглумился над обороной «Нью-Йорк Сити»

    1 292 просмотров | 01:50

  • XI. Идеальный состав сборной Испании, у которого были бы шансы против России

    5 018 просмотров | 03:34

  • Златану хватило 58 секунд, чтобы вскрыть «Сан-Хосе». Ибра оформил дубль, но было еще 4 мяча

    2 425 просмотров | 01:57

  • Ставки за 300. Акинфеев пропустит дважды, Хорватия расколдует датчан

    2 000 просмотров | 01:23

  • «Я пил «Русский стандарт», «Русский стандарт», «Русский стандарт». Фанаты – о русской кухне

    7 085 просмотров | 01:22

  • «Не замечать таких игроков, как Роналду, невозможно». Лучшая команда и игрок ЧМ по мнению Сенаторова

    3 886 просмотров | 01:26