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ВИДЕО - Федерер начал поход за девятым «Уимблдоном», практически не заметив на корте Лайовича

Федерер начал поход за девятым «Уимблдоном», практически не заметив на корте Лайовича
 790 просмотров | 02:29
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Легкая победа швейцарца в первом круге.
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Теннис


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