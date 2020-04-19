Теннис

Финал «Ролан Гаррос»-2014: Мария Шарапова – Симона Халеп (видео)

Шараповой стукнуло 33. Вспоминаем ее шикарную победу на «Ролан Гаррос»
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#StarsBirthday

1 час назад

В 2014-м случилась последняя победа Марии на «ТБШ».
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#StarsBirthday


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