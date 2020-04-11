Теннис

ВИДЕО - «Все это от дьявола». Как легендарная Маргарет Корт воюет с теннисным миром из-за ЛГБТ

«Все это от дьявола». Как легендарная Маргарет Корт воюет с теннисным миром из-за ЛГБТ
 26 просмотров | 04:00
Eurosport

3 ч. назад

Мартина Навратилова возглавляет сторону противника.
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Теннис


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