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ВИДЕО - Синий грунт и хард, магия Надаля и Федерера – лучшие удары в истории мадридского турнира

Синий грунт и хард, магия Надаля и Федерера – лучшие удары в истории мадридского турнира
 334 просмотров | 07:06
Eurosport

3 ч. назад

В 2020 году новой красоты в столице Испании не будет – повод вспомнить былое.
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