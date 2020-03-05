ВИДЕО - Схватка с Сереной на АО-2005 и выигрыш «РГ» в 2014-м. 5 поворотных матчей Шараповой на «Шлемах»
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Теннис
Схватка с Сереной на АО-2005 и выигрыш «РГ» в 2014-м. 5 поворотных матчей Шараповой на «Шлемах»111 просмотров • 3 ч. назад
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