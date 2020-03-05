Теннис

ВИДЕО - Схватка с Сереной на АО-2005 и выигрыш «РГ» в 2014-м. 5 поворотных матчей Шараповой на «Шлемах»

Схватка с Сереной на АО-2005 и выигрыш «РГ» в 2014-м. 5 поворотных матчей Шараповой на «Шлемах»
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Eurosport

41 мин. назад

Эти встречи Мария запомнит на всю жизнь.
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Теннис


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