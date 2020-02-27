Теннис

Светлана Кузнецова – Белинда Бенчич: четвертьфинал турнира в Дохе (видео)

Кузнецова уверенно обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Дохе
 82 просмотров | 03:25
Eurosport

40 мин. назад

За выход в финал Светлана сразится с белоруской Ариной Соболенко.
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Теннис


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