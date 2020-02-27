Теннис

ВИДЕО - «Для меня это была особенная победа». Воспоминания Шараповой о победе на «РГ» и камбэке после травм

«Для меня это была особенная победа». Воспоминания Шараповой о победе на «РГ» и камбэке после травм
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Eurosport

44 мин. назад

Спасибо за прекрасную карьеру, Мария!
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Теннис


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