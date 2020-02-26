Теннис

ВИДЕО - Самый сказочный хайлайт карьеры Шараповой, в котором собраны все пять ее «Шлемов»

Самый сказочный хайлайт карьеры Шараповой, в котором собраны все пять ее «Шлемов»
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Eurosport

57 мин. назад

Экс-лидер мирового рейтинга WTA, обладательница карьерного «Большого шлема» зачехлила ракетку.
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