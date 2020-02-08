Теннис

ВИДЕО - Федерер реализовал настолько эффектный матчбол, что Надаль перепрыгнул через сетку и обнял его

Федерер реализовал настолько эффектный матчбол, что Надаль перепрыгнул через сетку и обнял его
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Eurosport

1 час назад

Роджер Федерер победил Рафаэля Надаля в выставочном матче
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Теннис


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