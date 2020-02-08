Теннис

ВИДЕО - Рафа загасил мяч в акробатическом прыжке спиной к сетке

Рафа загасил мяч в акробатическом прыжке спиной к сетке
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Eurosport

1 час назад

Федерер и Надаль сошлись в ЮАР.
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Теннис


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