Теннис

ВИДЕО - «Приятно разделить этот момент с Роджером». Интервью Надаля

«Приятно разделить этот момент с Роджером». Интервью Надаля
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Eurosport

8 мин. назад

Суперзвезды тенниса сошлись на благотворительном матче в ЮАР.
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Теннис


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