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ВИДЕО - «Рафа сказал сегодня, что плакал, когда я выиграл French Open-2009». Интервью Федерера

«Рафа сказал сегодня, что плакал, когда я выиграл French Open-2009». Интервью Федерера
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Eurosport

35 мин. назад

Но не из огорчения – Надаль был рад за принципиального соперника.
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