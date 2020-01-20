Теннис

ВИДЕО - Джокович с барского плеча подарил Штруффу один сет, но в остальном отыграл идеально

Джокович с барского плеча подарил Штруффу один сет, но в остальном отыграл идеально
 198 просмотров | 03:05
Eurosport

55 мин. назад

Новак начал защиту титула на Australian Open.
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Теннис


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