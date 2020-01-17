Теннис

Обзор матча Рублев – Оже-Альяссим (видео)

Рублев разбил Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Аделаиде
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Eurosport

40 мин. назад

В финале Андрея ждет Ллойд Харрис из ЮАР.
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Теннис


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