Рублев разбил Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Аделаиде

Теннис
Рублев разбил Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Аделаиде21 просмотров • 3 ч. назад
Бушар в ярком платьице не слишком ярко сыграла против Тревисан и вылетела из квалификации АО2 817 просмотров • 11 ч. назад
Суперсмешной матч суперзвезд тенниса: Джокович и Надаль в одной команде, а еще Серена, Зверев и др5 766 просмотров • 15/01/2020 в 18:51
Рублев впервые за 7 матчей проиграл сет, но все равно пробился в полуфинал турнира в Аделаиде1 149 просмотров • Вчера в 17:49
Глухонемой теннисист из Кореи горел со счетом 0:4, взял медицинский тайм-аут и выиграл решающий сет2 213 просмотров • 15/01/2020 в 16:16
Рафа сыграл в паре с болельщицей на благотворительном матче – они причесали Зверева и Возняцки2 512 просмотров • 15/01/2020 в 10:53
Рублев бесцеремонно девальвировал Куэрри в Аделаиде – американец не продержался и часа1 502 просмотров • 15/01/2020 в 07:22
Смог от пожаров в Австралии такой сильный, что теннисистка едва не потеряла сознание и снялась с АО2 948 просмотров • Вчера в 19:57
Павлюченкова лихо гоняла первую ракетку мира, но Барти врубила форсаж и победила1 095 просмотров • 14/01/2020 в 10:20
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Бушар в ярком платьице не слишком ярко сыграла против Тревисан и вылетела из квалификации АО
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Суперсмешной матч суперзвезд тенниса: Джокович и Надаль в одной команде, а еще Серена, Зверев и др