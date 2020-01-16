ВИДЕО - Рублев впервые за 7 матчей проиграл сет, но все равно пробился в полуфинал турнира в Аделаиде
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Рублев впервые за 7 матчей проиграл сет, но все равно пробился в полуфинал турнира в Аделаиде7 просмотров • 2 ч. назад
Суперсмешной матч суперзвезд тенниса: Джокович и Надаль в одной команде, а еще Серена, Зверев и др3 744 просмотров • 20 ч. назад
Глухонемой теннисист из Кореи горел со счетом 0:4, взял медицинский тайм-аут и выиграл решающий сет1 800 просмотров • 23 ч. назад
Рафа сыграл в паре с болельщицей на благотворительном матче – они причесали Зверева и Возняцки2 322 просмотров • Вчера в 10:53
Рублев бесцеремонно девальвировал Куэрри в Аделаиде – американец не продержался и часа1 384 просмотров • Вчера в 07:22
Смог от пожаров в Австралии такой сильный, что теннисистка едва не потеряла сознание и снялась с АО2 808 просмотров • 14/01/2020 в 12:37
Павлюченкова лихо гоняла первую ракетку мира, но Барти врубила форсаж и победила1 061 просмотров • 14/01/2020 в 10:20
Победный финал Серены в Окленде – это ее первый титул за 3 года727 просмотров • 12/01/2020 в 08:01
Невероятная Плишкова отыграла матчбол и вырвала победу над Осакой1 385 просмотров • 11/01/2020 в 13:45
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Суперсмешной матч суперзвезд тенниса: Джокович и Надаль в одной команде, а еще Серена, Зверев и др
Злющая пчела напала на Уилсона, а потом ужалила судью – ему потребовалась медпомощь
В Рупольдинге воцарилась шикарная погода: лидеры не мазали, но Экхофф всех сделала ногами
Результаты биатлонистов на КМ вгоняют в депрессию? Зато вот как все круто на юношеских ОИ!
Глухонемой теннисист из Кореи горел со счетом 0:4, взял медицинский тайм-аут и выиграл решающий сет
Рафа сыграл в паре с болельщицей на благотворительном матче – они причесали Зверева и Возняцки