Теннис

ВИДЕО - Павлюченкова лихо гоняла первую ракетку мира, но Барти врубила форсаж и победила

Павлюченкова лихо гоняла первую ракетку мира, но Барти врубила форсаж и победила
 21 просмотров | 04:06
Eurosport

15 мин. назад

Шикарный матч с участием русской теннисистки в Аделаиде.
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Теннис


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