Теннис

ВИДЕО - Александрова растерзала соперницу в финале Шэньчжэня и с трудом подняла тяжеленный кубок

Александрова растерзала соперницу в финале Шэньчжэня и с трудом подняла тяжеленный кубок
 55 просмотров | 04:41
Eurosport

16 мин. назад

Первый большой успех в карьере 25-летней россиянки.
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Теннис


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