Теннис

ВИДЕО - Квитова без шансов разнесла Самсонову – чешка не играла так круто с финала Australian Open-2019

Квитова без шансов разнесла Самсонову – чешка не играла так круто с финала Australian Open-2019
 59 просмотров | 01:33
Eurosport

34 мин. назад

Неистовая Петра.
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Теннис


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